Baldo (allenatore Milan U16): «Sappiamo che il derby non è mai una partita qualunque…». Le parole del tecnico rossonero

Simone Baldo ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del Milan in vista del derby di domani. Ecco le parole del tecnico della formazione rossonera U16:

«E’ una partita importante perché affronteremo un nostro diretto rivale e potremo vedere a che punto siamo. Sappiamo che il derby non è mai solo una partita qualunque, indipendentemente da come si presenta la classifica. Per questo dobbiamo tirare fuori tutta l’energia e l’entusiasmo necessari per fare bene»