Baldanzi a Sky: «Contento di aver superato l’infortunio. Milan grande squadra, ma vogliamo fare risultato»

Tommaso Baldanzi a Sky prima di Empoli Milan.

«Sto molto bene, mi sono ripreso. Ho avuto un infortunio non facile da superare, sono stato male perché sono stato lontano dai miei compagni».

«Mi dispiace, più che per me per la squadra. È difficile quando non puoi aiutare la squadra. Ma sono contento di averlo superato».

«Non abbiamo provato nulla di diverso. Stiamo lavorando bene in settimana, ci stiamo allenando forte. Speriamo anche oggi di portare a casa il risultato. Sarà una partita difficile, sono una grande squadra ma ce la metteremo tutta».