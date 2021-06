Bakayoko e il Milan, ci risiamo: stavolta il ritorno è davvero possibile

Bakayoko spinge per tornare al Milan: il centrocampista, ad un anno dalla scadenza col Chelsea, può essere il colpo in mezzo

Bakayoko e il Milan, non è ancora finita. Il centrocampista, come l’estate scorsa prima del trasferimento in prestito secco al Napoli di Gattuso, sta spingendo tantissimo con Maldini per tornare a vestire quella maglia che gli è entrata nel cuore nella stagione 2018-2019.

PUO’ TORNARE DAVVERO – Ad un solo anno dalla scadenza di contratto col Chelsea, Bakayoko può davvero, finalmente, tornare a Milanello. La valutazione che fanno gli inglesi (15 milioni di euro) è elevata per Maldini che spera di investirne cinque in meno. La strada sembra però tracciata: Baka e il Milan è un matrimonio che s’ha da fare.