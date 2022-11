Baiocchini sui rinnovi in casa Milan: «Sarà data priorità a Leao e Bennacer…». Le parole del giornalista

Manuele Baiocchini ha parlato ai microfoni di Sky sui rinnovi in casa Milan. Ecco le parole del giornalista:

«Questo è il momento in cui i dirigenti del Milan possono pensare ai rinnovi di contratto, in particolare a quelli di Leao e Baennacer su cui stanno lavorando da tempo. In scadenza nel 2023 ci sono Giroud, Ibrahimovic, Tatarusanu e Mirante, ma di queste situazioni se ne parlerà in primavera. Per quanto riguarda Leao e Bennacer, il Milan vuole chiudere questi due discorsi. La situazione del centrocampista algerino sembra essere più semplice perchè il suo nuovo ingaggio rientrerebbe negli stardard del club rossonero per i giocatori più importanti. Per Bennacer non si dovrebbe andare oltre i 3,5 milioni di euro netti a stagione. Per Leao il Milan non vorrebbe superare i 6 milioni. E’ una situazione complicata anche perchè ci sono alcuni top club su di lui come Chelsea, PSG e anche delle squadre spagnole. Dal Milan filtra il solito ottimismo, ma al tempo stesso anche la consapevolezza di quanto sia complicato arrivare ad un accordo con il portoghese».