Baiocchini: «Piccola speranza per Ibrahimovic con il Manchester United»

Secondo Manuele Baiocchini, inviato di Sky Sport, ci sarebbe qualche speranza di vedere Ibrahimovic con il Manchester United

Piccola speranza di vedere Zlatan Ibrahimovic quanto meno in panchina contro il Manchester United. O almeno questo è ciò che dichiara Manuele Baiocchini, inviato di Sky Sport. Ecco le sue parole: «Qualche piccola speranza ancora per rivedere Ibrahimovic a Manchester ma la sensazione è che, convocazione a parte, Pioli non voglia rischiarlo e possa decidere di aspettare la sosta.»

Nessun dubbio invece per Mario Mandzukic, ancora alle prese con un problema al flessore. L’attaccante croato tornerà dopo la sosta per le nazionali.