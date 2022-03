Baiocchini: «Il rinnovo di Romagnoli resta difficile, Raiola...»

Manuele Baiocchini, esperto di mercato di Sky, ha parlato del rinnovo di Romagnoli col Milan e del prossimo mercato dei rossoneri

Ospite negli studi di Sky, Manuele Baiocchini ha fatto il punto della situazione in casa Milan:

«Ormai l’ultimo contatto con Mino Raiola, il suo agente, risale a tanto tempo fa. In questo momento il contratto di Romagnoli non è vicino ad essere rinnovato e Botman andrebbe a sostituirlo nel migliore de modi essendo giovane e forte. In avanti sta cercando di mettere a punto l’operazione Origi».