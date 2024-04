Bacca show, l’ex Milan brilla alla prima giornata in Libertadores: cos’ha fatto

Bacca show, l’ex Milan brilla alla prima giornata in Libertadores: ecco cos’ha fatto l’attaccante colombiano contro il Botafogo

Ricordate Carlos Bacca? L’ex attaccante del Milan adesso brilla con la maglia dello Junior Barranquilla: esordio da sogno in Copa Libertadores per l’ex rossonero, che trascina la squadra alla vittoria, con la fascia da capitano al braccio.

Per il colombiano addirittura una doppietta nella sfida avvenuta nella notte a Rio de Janeiro contro il Botafogo: vittoria per 1 a 3 per la squadra colombiana, inserita in un girone ostico con i peruviani dell’Universitario di Lima e gli ecuadoriani della LDU Quito.