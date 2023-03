Deléchat: «L’attività dell’agente sarà probabilmente spersonalizzata». Le parole dell’avvocato sulla riforma FIFA

Ludovic Deléchat ha parlato ai microfoni di TMW del Regolamento della FIFA sugli agenti. Ecco le parole dell’avvocato:

«Finora sono stati i club a pagare gli agenti per conto dei calciatori. Questa è stata la norma per anni. Il nuovo regolamento prevede l’obbligo per il cliente che ha effettivamente ricevuto il servizio di pagare l’agente, anche i calciatori. L’agente che rappresenta un giocatore o il club acquirente avrà diritto al 3% di commissione. D’altra parte, gli agenti che rappresentano il club venditore avranno diritto a ricevere fino al 10% del trasferimento. Di conseguenza, l’attività dell’agente sarà probabilmente spersonalizzata e diventerà ancora di più un’attività di intermediazione o broker, dove la corsa al mandato del club venditore sarà certamente sfrenata. È un grande cambiamento. Fissare al 3% del salario lordo il massimo pagabile a un agente certifica in tanti casi la perdita di esercizio dell’attività visto che i costi di assistenza sono superiori ai benefici. Sicuramente le piccole agenzie andranno in sofferenza e avranno grande difficolta. Questi tetti possono dunque ridurre la concorrenza e favorire le agenzie più grandi».