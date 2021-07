Audio Florentino Perez, il Real Madrid: «Ricattati per 10 milioni di euro»

Il Real Madrid ha pubblicato un comunicato riguardante i recenti audio del presidente Florentino Perez

Fanno ancora discutere gli audio usciti in questi giorni di Florentino Perez. Il Real Madrid, attraverso un comunicato ufficiale, ha fatto sapere che nel 2011 il club fu ricattato.

«Il Transistor di Onda Cero rivela che Abellán ha avuto nel 2011 un incontro con il vicepresidente del Real Madrid, Eduardo Fernández de Blas, al ristorante Combarro, dove lo ha ricattato chiedendogli 10 milioni di euro per far sparire gli audio registrati in modo illegale e manipolato».