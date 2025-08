Athekame vicino al Milan? Lo Young Boys lo schiera titolare contro il Basilea: cosa sta succedendo

Athekame si avvicina al Milan? Lo Young Boys tira dritto e lo schiera titolare contro il Basilea nello scontro diretto di questa sera

Timothy Athekame sarà titolare questa sera al St. Jakob-Park, scendendo in campo con la maglia dello Young Boys nella sfida di cartello contro il Basilea. L’incontro, valido per la 4ª giornata di Super League, assume un’importanza ancora maggiore se si considerano le voci di mercato che circondano il terzino destro. Nonostante le insistenti indiscrezioni che lo vogliono vicino al calciomercato Milan, l’allenatore dello Young Boys ha deciso di puntare su di lui per questo match cruciale, una scelta che va chiaramente controcorrente rispetto al fermento che agita il suo futuro.

Le ultime notizie dalla Svizzera avevano persino alimentato la suggestione di vedere il giocatore già nel capoluogo lombardo nella giornata odierna, un segnale della frenesia che accompagna le trattative. Tuttavia, la priorità per Athekame e per lo Young Boys è ora concentrarsi sul campo, in una partita che può influenzare la corsa al titolo svizzero.

Il Milan, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e con Massimiliano Allegri in panchina, sta monitorando attentamente la situazione. È noto che il club rossonero è alla ricerca di un rinforzo per la fascia destra e Athekame, con le sue qualità e la sua giovane età, rappresenta un profilo ideale per il progetto tecnico. Lo Young Boys, consapevole del valore del suo giocatore, ha fissato una richiesta di 10 milioni di euro per la sua cessione. Una cifra che testimonia la stima del club svizzero nei confronti del talento del difensore.

Le negoziazioni tra le due società sono in una fase avanzata. Inizialmente, lo Young Boys aveva rifiutato una prima offerta ufficiale del Milan di 7 milioni di euro. Un segnale chiaro della loro ferma intenzione di non svendere il proprio gioiello. Tuttavia, nella giornata di ieri, si è registrato un rilancio da parte del club italiano: 8 milioni di euro più bonus. Questa nuova proposta ha decisamente avvicinato le posizioni e ha alimentato un certo ottimismo affinché l’affare possa andare in porto in tempi brevi.

L’inserimento di bonus nella trattativa è una strategia comune per colmare le distanze tra domanda e offerta, permettendo al club venditore di ottenere una cifra potenzialmente più alta in base alle prestazioni future del giocatore. L’attenzione mediatica su Athekame è altissima, e ogni sua azione in campo verrà analizzata con la lente d’ingrandimento, sia dagli addetti ai lavori che dai tifosi.

Per il Milan, l’acquisizione di Athekame rappresenterebbe un passo importante per rafforzare la rosa e offrire ad Allegri ulteriori opzioni tattiche. La determinazione di Tare nel portare a termine questa operazione è evidente, così come la voglia del giocatore di fare un salto di qualità in un campionato più prestigioso come la Serie A. La partita di questa sera sarà un test significativo per Athekame, che dovrà dimostrare di saper gestire la pressione e di restare concentrato nonostante le distrazioni del mercato.

In attesa di ulteriori sviluppi sul fronte delle trattative, l’attenzione è tutta rivolta al campo. Sarà interessante vedere come Athekame si comporterà in un match così sentito e importante per lo Young Boys. La sua prestazione potrebbe anche influenzare le ultime fasi della negoziazione. Le fonti svizzere continuano a seguire da vicino la vicenda, e l’esito di questa partita potrebbe essere l’ultima tappa prima di un possibile annuncio ufficiale che potrebbe tingere di rossonero il futuro di Timothy Athekame. Il calciomercato estivo si conferma ancora una volta ricco di colpi di scena e di emozioni.