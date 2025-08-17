Athekame Milan, il CT della Svizzera assicura: «Giovane ma già con esperienza»

Athekame Milan, il CT della Svizzera Yakin analizza il nuovo acquisto rossonero

Il Milan non perde tempo sul mercato e, dopo aver ufficializzato l’arrivo di Koni De Winter, ha chiuso un altro colpo per la difesa. Si tratta di Zachary Athekame, giovane terzino svizzero, che si aggiunge al roster rossonero per la gioia del nuovo allenatore Massimiliano Allegri e del DS Igli Tare. Con questo acquisto, il club milanese continua a puntare su talenti emergenti, con una strategia chiara e lungimirante.

In attesa di vederlo in campo con la maglia del Milan, il CT della Svizzera Murat Yakin fa una breve analisi sul giocatore. “È un profilo molto interessante” ha detto di recente il tecnico, “l’ho seguito da vicino, sta avendo una crescita positiva. Ha già accumulato una discreta esperienza, ha grande energia e tatticamente è intelligente“.

Ma le sue qualità non si limitano all’aspetto fisico. Athekame è descritto come un giocatore di “carattere, coraggioso, molto giovane e di conseguenza ancora pienamente impegnato nel migliorarsi, specie a livello tecnico”. Una grande determinazione che, unita al suo potenziale, lo rende un prospetto molto interessante. La sua giovane età è una scommessa, ma il Milan ha dimostrato più volte di saper valorizzare i talenti, e la sua crescita sotto la guida di un allenatore esperto come Massimiliano Allegri sarà senza dubbio monitorata con attenzione.

Il terzino svizzero si presenta al Milan in ottima condizione fisica, un fattore non di poco conto in questo inizio di stagione. La Super League svizzera è iniziata a fine luglio e il giocatore ha preso parte alle prime giornate, il che gli permetterà di essere subito a disposizione di Allegri. Il suo inserimento in rosa darà al tecnico livornese un’ulteriore opzione sulla fascia destra, aumentando la concorrenza e la profondità del reparto.

Il lavoro del nuovo DS Igli Tare è stato meticoloso e ha portato a un acquisto che, sebbene non sia di primo piano, si inserisce perfettamente nella strategia del club. Con Athekame, il Milan ha completato un altro tassello in difesa, dimostrando di voler costruire una squadra solida e in grado di competere su più fronti.