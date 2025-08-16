Athekame Milan, Yakin esalta il nuovo terzino rossonero: ha detto veramente questa cosa!

Athekame Milan, Yakin, CT della Svizzera, ha elogiato il nuovo terzino rossonero ufficializzato nella giornata di ieri

Il Milan non si ferma sul mercato e, dopo l’arrivo di Koni De Winter, piazza un altro colpo in difesa assicurandosi le prestazioni del promettente terzino svizzero Zachary Athekame. Una mossa che conferma la volontà del nuovo Direttore Sportivo Tare di puntare su giovani talenti con ampi margini di crescita, in linea con la filosofia del club e le direttive del nuovo tecnico Massimiliano Allegri. L’ufficialità è arrivata e l’attesa per vederlo in campo con la gloriosa maglia rossonera è già alta tra i tifosi.

Chi è Zachary Athekame: profilo del nuovo terzino destro del Milan

Zachary Athekame è un calciatore dal fisico solido, dotato di una notevole predisposizione per la corsa e l’accelerazione. Le sue caratteristiche lo rendono particolarmente efficace negli uno contro uno, dove la sua abilità nella scivolata si rivela spesso decisiva. È un giocatore dinamico che non si risparmia sul campo, mostrando grande energia e una notevole intelligenza tattica. Nonostante la giovane età, Athekame possiede un carattere forte e coraggioso, sempre propenso al miglioramento continuo, specialmente sotto l’aspetto tecnico. Un aspetto importante da sottolineare è la sua ottima condizione fisica, dato che la Super League svizzera è iniziata a fine luglio e il giocatore ha già preso parte alle prime giornate del campionato, garantendo una pronta integrazione negli schemi di Allegri.

La carriera di Athekame: dalla Svizzera a Milano

La carriera di Athekame inizia tra le giovanili di Servette e Meyrin (2018-2022), ambienti che hanno plasmato il suo talento fin da ragazzo. Il primo vero contatto con il calcio professionistico avviene al Neuchâtel Xamax, squadra con cui si spinge fino alla Challenge League, la seconda divisione svizzera. Qui, il terzino ha avuto modo di “assaggiare” sia il campionato che la coppa, accumulando un’esperienza preziosa. Nel periodo che va dal 2022 al 2024, Athekame supera le 50 presenze, mettendo a segno 4 gol e fornendo 3 assist, numeri significativi per un difensore e che testimoniano la sua capacità di contribuire anche alla fase offensiva. Questo percorso, interamente svolto all’interno del suo paese, gli ha permesso di crescere e maturare in un ambiente familiare prima di compiere il grande salto in un club di caratura internazionale come il Milan.

La scalata in Nazionale e gli elogi del CT Yakin

La crescita di Zachary Athekame non è passata inosservata neanche a livello di Nazionali. La sua scalata lo ha portato fino all’Under 21 svizzera, con la quale ha collezionato ben dieci presenze. Un dato che evidenzia la fiducia che i tecnici svizzeri ripongono in lui e la sua costante evoluzione. L’apice di questo riconoscimento è arrivato dalle parole del Commissario Tecnico della Nazionale maggiore, Murat Yakin, che di recente ha elogiato il giovane terzino. “È un profilo molto interessante, l’ho seguito da vicino, sta avendo una crescita positiva. Ha già accumulato una discreta esperienza, ha grande energia e tatticamente è intelligente“, ha dichiarato Yakin, sottolineando le qualità che lo rendono un candidato serio per una futura chiamata nella formazione maggiore. Queste parole non fanno altro che confermare il fiuto del nuovo DS Tare nell’aver individuato un giocatore con un potenziale così elevato.

Il calciomercato Milan si assicura dunque un talento promettente, un giocatore che, sotto la guida di mister Allegri e con l’esperienza che acquisirà in un campionato competitivo come la Serie A, potrà continuare il suo percorso di crescita e diventare un punto fermo della difesa rossonera per gli anni a venire. La tifoseria è pronta ad accogliere Zachary Athekame con entusiasmo, sperando che possa contribuire fin da subito ai successi del Diavolo.