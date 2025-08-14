MN24 – Athekame Milan, il terzino arrivato a La Madonnina per le visite mediche – VIDEO

Athekame Milan, il nuovo acquisto rossonero è appena arrivato alla Clinica La Madonnina per le visite mediche. I dettagli

L’entusiasmo è palpabile tra i tifosi rossoneri! Dopo un’attesa febbrile, il Milan è sul punto di ufficializzare un colpo di mercato di grande prospettiva. Come riportato in esclusiva da Milannews24, Zachary Athekame, il promettente terzino destro svizzero, è atterrato in tarda mattinata all’aeroporto di Linate, pronto a dare il via alla sua nuova avventura in maglia rossonera. Un acquisto strategico che rafforza ulteriormente la rosa a disposizione del neo-tecnico Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Igli Tare, entrambi figure chiave in questa fase di rinnovamento del club.

L’arrivo di Athekame a Milano è stato seguito con grande attenzione da stampa e addetti ai lavori. Subito dopo l’atterraggio, il giovane talento si è diretto, come da prassi, presso la rinomata clinica La Madonnina di Milano. Qui, ha iniziato a sottoporsi alle visite mediche di rito, un passaggio fondamentale per convalidare il suo trasferimento e assicurare l’idoneità fisica al calcio di altissimo livello. Ogni singolo dettaglio, dalla condizione muscolare alla salute generale, viene attentamente esaminato da un’équipe medica specializzata, garantendo la massima professionalità in questa fase cruciale.

🔴⚫#Athekame arrivato a La Madonnina per le visite mediche col #Milan pic.twitter.com/4miIdTYSQI — Milan News 24 (@Milannews24_com) August 14, 2025

L’atmosfera attorno alla clinica era elettrica, con alcuni tifosi appassionati e fotografi presenti per catturare i primi momenti di Athekame da quasi rossonero. La sua grinta e la sua determinazione sono qualità che il Milan ha cercato attentamente in questo mercato estivo, puntando su giovani promettenti in grado di fare la differenza nel futuro prossimo e lontano.

Nel pomeriggio, l’agenda di Athekame è altrettanto fitta. Il terzino svizzero è atteso in Via Aldo Rossi, nella prestigiosa sede del Milan, per la firma ufficiale del contratto. Questo momento segnerà il culmine di una lunga trattativa che ha visto il Milan prevalere sulla concorrenza, dimostrando la ferma volontà di assicurarsi uno dei talenti emergenti del calcio europeo. Si tratta di un’operazione a titolo definitivo dallo Young Boys, club dal quale il Milan ha acquisito il giocatore per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. A questa somma si aggiungerà una percentuale sulla futura rivendita, un dettaglio che testimonia la fiducia del club nelle potenzialità di crescita del calciatore.

L’arrivo di Athekame si inserisce perfettamente nella visione del nuovo direttore sportivo Igli Tare, che fin dal suo insediamento ha mostrato una chiara propensione verso l’acquisizione di giovani talenti con un margine di miglioramento elevato. La sua esperienza internazionale e la sua acuta capacità di scouting stanno plasmando il Milan del futuro, un Milan che punta sulla sostenibilità e sulla crescita organica. Anche il tecnico Massimiliano Allegri, noto per la sua abilità nel valorizzare i giovani, avrà un ruolo chiave nello sviluppo di Athekame, integrandolo al meglio negli schemi tattici e aiutandolo a esprimere il suo pieno potenziale.

Con questa mossa decisiva, il Milan invia un chiaro messaggio al mondo del calcio: il club è determinato a tornare ai vertici, costruendo una squadra solida, competitiva e con un occhio attento al futuro. I tifosi possono già immaginare le sgroppate sulla fascia destra di Zachary Athekame, un nuovo volto che promette di portare freschezza ed energia alla difesa rossonera. L’attesa per vederlo in campo con la gloriosa maglia del Milan è già altissima!