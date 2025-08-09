Athekame Milan, Tare vuole chiudere la pratica: fine settimana decisivo, cosa manca per la fumata bianca

Athekame Milan, Igli Tare è deciso a chiudere la pratica con lo Young Boys: fine settimana decisivo, cosa manca per chiudere l’operazione

Il calciomercato estivo del Milan è entrato nel vivo, con il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e il neo-allenatore Massimiliano Allegri al centro di un’intensa attività per rinforzare la rosa rossonera. Nonostante le voci si concentrino principalmente sulla ricerca del nuovo centravanti, con Rasmus Hojlund che sembra aver superato Dusan Vlahovic nella lista dei desideri, il club di Via Aldo Rossi sta lavorando a ritmo serrato anche su altri fronti cruciali, come riportato stamattina da La Gazzetta dello Sport.

Assalto a Zachary Athekame: Una Corsa Contro il Tempo

Uno dei nomi caldi sul taccuino di Igli Tare è quello di Zachary Athekame, talentuoso terzino destro in forza allo Young Boys. L’obiettivo primario del Milan è quello di chiudere la trattativa entro la fine di questa settimana, un lasso di tempo estremamente stretto che testimonia la volontà dei rossoneri di assicurarsi il giocatore svizzero. Sebbene pochi giorni fa la fumata bianca sembrasse quasi una formalità, le ultime ore hanno visto un repentino cambiamento di scenario.

La situazione si è complicata improvvisamente, ma non è ancora del tutto irrecuperabile. La “colpa” di questa impennata nelle richieste dello Young Boys è da attribuire a un club francese che, irrompendo prepotentemente sulla scena, ha presentato un’offerta di 13 milioni di euro per Athekame. Questa cifra supera di tre milioni di euro la richiesta iniziale dello Young Boys, che si attestava sui dieci milioni di euro, e di conseguenza ha spinto il club svizzero a rivedere al rialzo le proprie pretese nei confronti del Milan.

Nonostante l’inserimento dell’offerta francese, la volontà del giocatore potrebbe rivelarsi un fattore determinante. Zachary Athekame, infatti, continua a volere solo il Milan, un aspetto che potrebbe dare un vantaggio significativo ai rossoneri nella corsa al terzino. La determinazione del calciatore a vestire la maglia del Diavolo potrebbe spingere lo Young Boys a trovare un accordo con il club italiano, anche se a cifre leggermente superiori rispetto a quelle originariamente previste.

Il Ruolo Chiave di Igli Tare e Massimiliano Allegri

Il nuovo assetto dirigenziale e tecnico del Milan, con Igli Tare in cabina di regia per il mercato e Massimiliano Allegri a guidare la squadra in campo, è chiaro e ambizioso. Tare sta dimostrando grande dinamismo e determinazione nel chiudere le operazioni strategiche, consapevole dell’importanza di fornire ad Allegri una rosa completa e competitiva il prima possibile. L’attenzione non è rivolta solo ai nomi altisonanti come Hojlund o Vlahovic, ma anche a giovani talenti come Athekame che possono rappresentare un investimento a lungo termine per il futuro del club. La rapidità con cui il Milan sta agendo sul mercato è un segnale forte della volontà di tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. Saranno giorni cruciali per capire se il Milan riuscirà a superare gli ostacoli e assicurarsi i propri obiettivi.