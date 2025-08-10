Connect with us

Athekame Milan, interessante aneddoto: Tare e gli scout rossoneri impressionati da questi dati relativi al terzino

Athekame

Athekame Milan, spunta l’aneddoto: Tare e gli scout rossoneri impressionati dai dati fisici e atletici del terzino dello Young Boys

Il Milan è a un passo dall’assicurarsi le prestazioni di Zachary Athekame, promettente terzino destro classe 2004, proveniente dagli Young Boys. L’indiscrezione, riportata questa mattina da La Gazzetta dello Sport, svela che la trattativa è ormai alle battute finali, con il club svizzero che ha dato il suo benestare per la cessione del giovane talento a fronte di un’offerta di 10,5 milioni di euro, inclusi i bonus. Un acquisto che testimonia la volontà del Milan di investire su profili giovani e con ampi margini di crescita, in linea con la visione del nuovo corso societario.

Gli scout milanisti sono rimasti particolarmente impressionati dalle straordinarie qualità fisiche di Athekame: la sua gamba, la corsa instancabile e il ritmo elevato sono caratteristiche che, secondo gli osservatori rossoneri, possono fare la vera differenza nel campionato italiano. In un calcio sempre più votato all’intensità e alla fisicità, avere un terzino capace di coprire ampie porzioni di campo e di partecipare attivamente ad entrambe le fasi di gioco è un vantaggio competitivo non da poco. Le sue doti atletiche lo rendono un profilo ideale per il calcio moderno, garantendo copertura difensiva e spinta offensiva sulla corsia destra.

Il desiderio di trasferirsi a Milanello da parte del giocatore è stato un fattore determinante per la buona riuscita della trattativa. Athekame ha spinto con forza per vestire la maglia rossonera, dimostrando una forte volontà e un’ambizione notevole. Questo entusiasmo è un segnale positivo per il Milan, poiché un giocatore motivato e desideroso di affermarsi è spesso la chiave per un rapido inserimento e un successo a lungo termine. La sua determinazione si sposa perfettamente con l’ambiente milanese, dove la passione e l’impegno sono valori fondamentali.

L’arrivo di Athekame rafforzerebbe ulteriormente la rosa a disposizione del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, che potrà contare su un’opzione giovane e dinamica per la fascia destra. Sotto la guida di Allegri, noto per la sua capacità di valorizzare i giovani talenti e di lavorare sullo sviluppo fisico e tattico dei giocatori, Athekame potrebbe compiere un salto di qualità significativo. La sua presenza aggiungerà competizione sana al reparto difensivo e offrirà a mister Allegri maggiori soluzioni tattiche.

Il ruolo del nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, è stato cruciale in questa operazione. Tare, con la sua vasta esperienza nel panorama calcistico internazionale e la sua innata abilità nelle trattative, ha saputo condurre la negoziazione in maniera efficace e decisa, arrivando a un accordo che soddisfa entrambe le parti. Questo acquisto è il primo segnale tangibile della sua gestione e della sua visione per il futuro del Milan, improntata sulla ricerca di talenti promettenti e funzionali al progetto tecnico. La sua leadership e la sua visione strategica sono fondamentali per costruire una squadra competitiva e sostenibile nel tempo.

Zachary Athekame è atteso a Milano nei prossimi giorni per le visite mediche di rito e la firma sul contratto che lo legherà al calciomercato Milan. L’entusiasmo tra i tifosi è già palpabile, ansiosi di vedere all’opera questo giovane talento che promette di portare energia, velocità e dinamismo sulla corsia destra rossonera. Il suo arrivo rappresenta un passo importante nella costruzione del Milan del futuro, una squadra che punta a tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo, investendo su giovani campioni con un potenziale illimitato.

