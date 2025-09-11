Athekame a Blick.ch: «Emozionante essere al Milan ma ora serve lucidità. Sulle differenze tra l'Italia e la Svizzera...»

Athekame, nuovo terzino del Milan, ha rilasciato una bella intervista a Blick.ch, noto portale elvetico: le sue dichiarazioni

A sorpresa, quest’estate, il calciomercato Milan ha puntato sul giovane Zachary Athekame, terzino svizzero classe 2005, prelevato dallo Young Boys per una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni di euro. L’operazione, fortemente voluta dal neo-direttore sportivo rossonero Igli Tare e dal nuovo tecnico Massimiliano Allegri, ha colmato il vuoto lasciato dalle partenze di Davide Calabria, Alessandro Florenzi, Filippo Terracciano e Kyle Walker.

Durante la sosta per le Nazionali, Athekame ha parlato al portale svizzero Blick.ch, offrendo le sue prime impressioni sull’impatto con la Serie A e la sua nuova realtà milanese. Le sue parole, riportate di seguito, mostrano un ragazzo lucido, determinato e consapevole della grande opportunità che gli si è presentata.

Sei andato via troppo presto dalla Svizzera? “Ho la mia opinione. Ognuno ha la propria”. Con questa dichiarazione, il giovane calciatore ha voluto sottolineare la sua maturità e la consapevolezza della scelta fatta, lasciando intendere che, a suo avviso, non c’era motivo di attendere per un’occasione di tale portata. La fiducia riposta in lui dal Milan e dall’intera dirigenza, che vede in Athekame un potenziale crack, è stata un fattore decisivo.

L’impatto con la Serie A e l’Italia: “È tutto davvero molto diverso. Ci si rende conto che la Svizzera, senza mancare di rispetto, è piccola se paragonata ai veri paesi del calcio. In Italia si vede la grandezza e l’impatto che il calcio ha sulla gente. È un altro mondo”. Parole che evidenziano un notevole salto di qualità non solo a livello tecnico-tattico, ma anche per quanto riguarda la cultura calcistica. La passione dei tifosi italiani, la pressione e le aspettative sono elementi con cui il difensore sta già familiarizzando, spinto a dare il meglio di sé in ogni allenamento.

Hai detto subito sì al Milan? “È il Milan, tutti conoscono la storia di questo club. È un onore per me esserci”. L’affermazione di Athekame è un chiaro tributo alla grandezza e al prestigio del club rossonero. Un’occasione che non si può rifiutare per un giovane che sogna di calcare i palcoscenici più importanti del calcio mondiale.

Come ti sei sentito quando hai saputo dell’interesse dei rossoneri? “Ho provato molte emozioni. Ma bisogna rimanere lucidi. Sono molto contento e ora mi concentro sul lavoro”. Nonostante l’enorme entusiasmo, il terzino dimostra grande compostezza e professionalità. Un approccio che sicuramente piacerà al tecnico Allegri, noto per la sua attenzione ai dettagli e la richiesta di massima concentrazione ai suoi giocatori.

Dal suo arrivo al Milan Athekame non ha ancora esordito con la nuova maglia. Ma il terzino ha le idee chiare ed è ben mentalizzato: “È mio compito dare il massimo in allenamento per guadagnarmi il posto. Non mi metto pressione, resto sereno”. Questa mentalità, che unisce ambizione e serenità, è cruciale per un giovane talento che si affaccia a una realtà competitiva come la Serie A. Athekame sa che la concorrenza è alta, ma è pronto a lavorare sodo per conquistare un posto nella formazione titolare. La sua determinazione e il suo impegno saranno fondamentali per il suo percorso di crescita all’ombra del Duomo. Il Milan ha un nuovo, promettente, difensore esterno.