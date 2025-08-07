Athekame Milan, operazione in dirittura d’arrivo! Ecco quando si può chiudere. Segui le ultimissime sul club rossonero

Il Milan continua a muoversi sul mercato con decisione, puntando su giovani talenti in grado di rinforzare la squadra e costruire le basi per il futuro. Dopo l’ufficializzazione dell’arrivo a titolo definitivo del centrocampista svizzero Ardon Jashari dal Club Brugge, l’attenzione dei rossoneri si sposta su un altro promettente giocatore elvetico. Come riportato da Tuttosport, è il giorno di Zachary Athekame, terzino destro classe 2004 proveniente dallo Young Boys.

I dettagli dell’operazione e il futuro del giocatore

L’affare per portare Athekame a Milano è in dirittura d’arrivo. L’operazione si concretizzerà sulla base di circa 9 milioni di euro, inclusi i bonus, una cifra che testimonia la volontà del Diavolo di investire su profili giovani e di prospettiva. Il giocatore firmerà un contratto a lungo termine, della durata di quattro anni, con un’opzione per un’ulteriore stagione, dimostrando la fiducia del club nel suo potenziale.

Zachary Athekame è atteso a Milano nelle prossime ore per sostenere le visite mediche e apporre la firma sul suo nuovo contratto. Il suo arrivo completa una corsia destra che si preannuncia giovane e dinamica. Il nuovo direttore sportivo del Milan, l’esperto Igli Tare, sta così fornendo all’allenatore Massimiliano Allegri nuovi tasselli per costruire la sua squadra, in vista di una stagione che si preannuncia ricca di impegni.

Athekame subito in campo? I test pre-stagionali del Milan

Non è escluso che il talentuoso terzino svizzero possa unirsi subito ai compagni per gli ultimi impegni amichevoli in programma. I rossoneri, sotto la guida del nuovo tecnico Allegri, sono attesi da due importanti test in Inghilterra: il primo, sabato, contro il Leeds a Dublino, e il secondo, domenica, contro il Chelsea a Londra.

Queste due partite rappresentano le ultime occasioni per i giocatori del Milan di mettere a punto gli schemi di gioco prima del debutto ufficiale in Coppa Italia, che si terrà il 17 agosto a San Siro contro il Bari. L’arrivo di Athekame, dopo quello di Jashari, conferma la strategia del Milan di puntare su una linea verde, con l’obiettivo di creare un gruppo solido e affiatato per il presente e per il futuro.