Athekame Milan, il difensore ha scelto il numero di maglia che indosserà durante la stagione

Athekame Milan, il difensore svizzero ha scelto il numero di maglia che indosserà in stagione

Il calciomercato del Milan continua a muoversi a ritmi serrati e, dopo le tante indiscrezioni, arriva la conferma ufficiale per un nuovo innesto in difesa. Il giovane terzino destro Zachary Athekame è pronto a legarsi ufficialmente al club rossonero, un passo cruciale per il progetto tecnico guidato da Massimiliano Allegri e dal nuovo DS Igli Tare. Nelle scorse ore, il giocatore ha svolto tutti gli esami e le visite mediche di rito, superando ogni test con esito positivo e spianando la strada alla firma del contratto.

L’ufficializzazione dell’accordo, come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, è attesa entro la serata. Da domani, Athekame sarà già a disposizione di Allegri a Milanello, pronto a unirsi al gruppo e a iniziare la sua nuova avventura. Il suo arrivo rinforza la corsia destra della difesa, un reparto che il Milan intende consolidare per affrontare al meglio la prossima stagione, sia in campionato che in Coppa Italia.

L’entusiasmo per l’arrivo di Athekame è palpabile, e un dettaglio ha già catturato l’attenzione dei tifosi. Il terzino ha scelto di indossare la maglia numero 24, lasciata libera da Alessandro Florenzi solo pochi mesi fa. Un numero importante che porta con sé il peso della storia rossonera e che il giovane svizzero è pronto a onorare con il massimo impegno. Questa scelta è un segnale della sua determinazione e della sua voglia di affermarsi in un club prestigioso come il Milan.

L’acquisto di Zachary Athekame si inserisce perfettamente nella strategia del Milan targato Tare-Allegri. Il nuovo Direttore Sportivo, noto per la sua abilità nello scovare giovani talenti, e il nuovo allenatore, che ha sempre saputo valorizzare i ragazzi promettenti, hanno individuato in lui il profilo ideale per il presente e il futuro. La firma sul contratto è il primo passo di un percorso che, nelle speranze del club, porterà Athekame a diventare un punto fermo della squadra. Il Milan dimostra così di voler costruire una rosa non solo con campioni affermati, ma anche con giovani prospettive di grande valore, gettando le basi per un ciclo di successi duraturo nel tempo.