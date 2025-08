Athekame Milan, Moretto annuncia: operazione ai dettagli! Si aspetta questo

Condividi via email

Il calciomercato del Milan sembra pronto a regalare un’altra sorpresa. Le voci che circolano con insistenza parlano di un accordo imminente per Athekame, giovane talento dello Young Boys. L’ufficialità, tuttavia, pare essere legata a un evento sportivo cruciale per il club svizzero: la partita di mercoledì sera contro il Basilea.

Secondo i rumors, la società elvetica ha chiesto tempo per permettere a tutti i suoi giocatori di concentrarsi al 100% su questo delicato match. Solo dopo il fischio finale, si potrà dare il via libera definitivo al trasferimento del promettente calciatore in rossonero. L’affare, ormai, sarebbe ai dettagli finali, con le parti che stanno limando le ultime clausole prima della firma.

Il Milan, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare, ha lavorato a fari spenti per assicurarsi le prestazioni del giocatore, che si inserirebbe perfettamente nel progetto tecnico voluto dal neo-allenatore Massimiliano Allegri. Il club del Diavolo, noto per la sua attenzione ai giovani talenti, ha dimostrato ancora una volta di voler puntare su profili promettenti, capaci di crescere e diventare pilastri della squadra.

L’arrivo di Athekame rappresenterebbe un ulteriore segnale della strategia del club di via Aldo Rossi, che punta a coniugare gioventù, qualità e prospettiva. I tifosi rossoneri, dopo l’annuncio del nuovo allenatore, attendono con ansia di conoscere il prossimo rinforzo che andrà a impreziosire la rosa. L’attesa è quasi finita e l’esito della partita di mercoledì non sarà solo un risultato sportivo, ma anche il preludio a una mossa di mercato destinata a fare molto rumore.