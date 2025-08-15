Athekame infiamma i tifosi rossoneri! Messaggio da brividi del nuovo acquisto del Diavolo: le parole

Athekame, nuovo acquisto del Milan, ha infiammato i tifosi rossoneri con un bellissimo messaggio: le prime parole dello svizzero

Il calciomercato Milan ha infiammato la mattinata dei suoi tifosi con un annuncio che profuma di futuro e ambizione: Zachary Athekame è un nuovo giocatore rossonero! Il talentuoso terzino classe 2004, proveniente dallo Young Boys, arriva a titolo definitivo per una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni di euro, a cui si aggiunge una percentuale sulla futura rivendita. Un investimento significativo, che sottolinea la volontà della dirigenza milanista di puntare sui giovani di prospettiva e costruire una squadra solida per gli anni a venire.

L’operazione, orchestrata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, dimostra ancora una volta l’attenzione del Milan verso il mercato svizzero, fucina di talenti spesso sottovalutati ma con un potenziale enorme. Athekame ha firmato un contratto lungo, che lo legherà ai colori rossoneri fino al 2030, un segno di fiducia reciproca e di un progetto a lungo termine. Il giovane difensore ha già scelto il suo nuovo numero di maglia: il 24, un numero che spera possa portargli fortuna e successi in questa nuova avventura.

Le prime parole di Athekame da rossonero sono arrivate tramite un breve video pubblicato sull’account Instagram ufficiale del Milan, un formato sempre più utilizzato per coinvolgere i tifosi e creare subito un legame. Con voce determinata, il terzino ha dichiarato: “Sono pronto a dare tutto“. Una frase semplice, ma ricca di significato, che ben riassume la fame e la grinta che ci si aspetta da un giocatore che arriva in un club come il Milan, reduce da stagioni altalenanti ma con una storia gloriosa alle spalle e nuove ambizioni sotto la guida di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore.

L’arrivo di Athekame rinforza un reparto, quello dei terzini, che necessitava di nuova linfa e alternative di qualità. La sua giovane età non deve ingannare: il ragazzo vanta già una buona esperienza con lo Young Boys, un club abituato a giocare ad alti livelli in Svizzera e anche in competizioni europee. La sua velocità, la capacità di crossare e la versatilità (può giocare su entrambe le fasce) lo rendono un profilo estremamente interessante per le idee tattiche di Allegri. Il tecnico toscano potrà contare su un elemento in grado di dare profondità e spinta sulla corsia esterna, sia in fase offensiva che difensiva.

Questo acquisto è solo l’ultimo tassello di una strategia di mercato ben definita, che vede il Milan concentrarsi su giovani talenti con margini di crescita elevati, senza disdegnare però l’esperienza necessaria per competere ai massimi livelli. L’obiettivo è chiaro: riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo, e acquisti come quello di Zachary Athekame sono la dimostrazione che il percorso intrapreso è quello giusto. I tifosi rossoneri possono ora guardare al futuro con ancora più ottimismo e speranza, in attesa di vedere in campo il nuovo numero 24.