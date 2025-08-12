Athekame Milan, il commento di Visnadi: «Non lo conosco ma una cosa mi consola»

Athekame Milan, arriva il commento del giornalista Visnadi sul prossimo terzino rossonero in arrivo dallo Young Boys

Il calciomercato del Milan continua a far discutere, e le mosse del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri sono sotto la lente d’ingrandimento. A esprimere un parere molto critico è stato Gianni Visnadi, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, che ha analizzato l’acquisto del giovane terzino svizzero Zachary Athekame. Le sue parole, riportate con grande enfasi, mettono in discussione la strategia della dirigenza rossonera, accusata di non aver risolto un problema storico sulla corsia destra.

Visnadi non usa mezzi termini e ammette di non conoscere a fondo il giocatore, ma la sua perplessità è evidente. “Non lo conosco così a fondo per poter esprimere un giudizio totalmente negativo ma mi lascia molto perplesso,” ha dichiarato, sottolineando che l’unica “consolazione” per i tifosi rossoneri è che il Milan ha speso la metà rispetto a quanto investito un anno fa per prendere Emerson Royal. Un’osservazione che, pur con un tono ironico, evidenzia una perdita di qualità nel reparto, con Athekame che non sembra essere il rinforzo necessario. “Ma Athekame non mi sembra un giocatore che possa colmare una lacuna che il Milan ha da anni in quel ruolo e sul quale non c’era concorrenza internazionale,” ha aggiunto il giornalista, evidenziando come la dirigenza rossonera, a suo parere, abbia fallito nel trovare un terzino destro di alto livello.

L’analisi di Visnadi si spinge oltre l’aspetto tecnico e tocca un nervo scoperto: la gestione economica del club. Secondo il giornalista, la vera priorità del Milan non è vincere in campo, ma fare quadrare i conti. “La prima ambizione per questa società è vincere lo scudetto dei commercialisti, lo scudetto del bilancio,” ha affermato con una forte provocazione. Le cessioni eccellenti e gli acquisti mirati a basso costo sarebbero, a suo dire, la dimostrazione di una gestione che mette al primo posto gli aspetti finanziari. “E con questi soldi il Milan ha già messo da parte i soldi che non arrivano dalla mancata qualificazione in Champions League,” ha concluso Visnadi, insinuando che il mercato rossonero sia stato fatto per ripianare le perdite dovute all’assenza dalla massima competizione europea.

Le parole di Gianni Visnadi mettono in discussione l’operato di Igli Tare e la visione di Massimiliano Allegri, che si trovano a dover dimostrare in campo la bontà delle scelte fatte sul mercato. L’arrivo di Athekame, pur essendo un investimento di prospettiva, è visto come un’operazione non all’altezza delle ambizioni di un club come il Milan. Ora, spetterà al campo dare la risposta definitiva a queste critiche.