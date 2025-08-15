Athekame Milan, dopo la firma il messaggio ai tifosi: lo svizzero è pronto a dare tutto per la maglia rossonera

Athekame Milan, il terzino svizzero è ufficialmente rossonero: il suo messaggio social

Il Milan continua a muoversi con grande decisione sul mercato e, dopo giorni di trattative e indiscrezioni, ha finalmente messo a segno un altro colpo importante. In mattinata è arrivata l’ufficialità: Zachary Athekame è un nuovo giocatore rossonero. Il terzino svizzero, classe 2004, arriva a titolo definitivo dallo Young Boys, un’operazione che testimonia la volontà del club di investire su giovani talenti con grande potenziale.

L’acquisto di Athekame è un’operazione strategica voluta dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare in piena sintonia con le richieste del tecnico Massimiliano Allegri. Il club rossonero ha sborsato circa 10 milioni di euro, una cifra importante per un giocatore così giovane, a cui si aggiunge una percentuale sulla futura rivendita. Questo dimostra la grande fiducia della dirigenza nelle sue capacità e nel suo potenziale di crescita.

Il terzino svizzero ha firmato un contratto a lungo termine, che lo legherà al Milan fino al 2030. Una scelta che sottolinea la volontà del club di costruire un progetto solido e duraturo. Per la sua nuova avventura in rossonero, Athekame ha scelto la maglia numero 24, un numero che spera di onorare al meglio.

L’entusiasmo del giovane terzino è palpabile. In un breve video postato sull’account Instagram ufficiale del Milan, sono arrivate le sue prime parole in rossonero: “Sono pronto a dare tutto”. Una frase breve ma intensa, che trasmette la sua determinazione e la sua voglia di mettersi in gioco e di dimostrare il suo valore in un club prestigioso come il Milan.

L’arrivo di Athekame è un segnale forte: il Milan sta costruendo la squadra del futuro. Non si tratta solo di acquisire giocatori pronti, ma anche di investire in prospetti che possono diventare i pilastri della squadra nei prossimi anni. La sua duttilità e la sua energia sulla fascia destra saranno un’opzione in più per Allegri, che potrà contare su un ricambio di qualità e su un giocatore che può crescere tatticamente e tecnicamente sotto la sua guida.

In conclusione, l’acquisto di Zachary Athekame è un tassello importante nel progetto di rinnovamento del Milan. Un’operazione che unisce presente e futuro, con l’obiettivo di tornare a vincere su tutti i fronti.