Athekame Milan, manca ancora qualche dettaglio: si lavora per chiudere al più presto

Athekame Milan, manca da limare qualche dettaglio prima di chiudere in maniera definitiva l’affare

La dirigenza del Milan, con il nuovo direttore sportivo Igli Tare in prima linea, sta lavorando a ritmi serrati per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Dopo aver ceduto Malick Thiaw al Newcastle United, il club rossonero ha agito con rapidità e determinazione per trovare il suo sostituto e ha chiuso due operazioni cruciali per il reparto difensivo, fornendo a Massimiliano Allegri nuovi innesti di prospettiva. L’entusiasmo tra i tifosi è alle stelle, e le conferme arrivano da fonti autorevoli del calciomercato.

Come riportato da MilanNews.it e analizzato in dettaglio da Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’arrivo di Koni De Winter è ormai una formalità. Il difensore belga classe 2002, proveniente dal Genoa, è pronto a vestire la maglia rossonera. La trattativa è stata definita nei minimi dettagli e l’accordo tra i club è stato raggiunto sulla base di 20 milioni di euro totali garantiti: una cifra composta da 18 milioni di euro di base fissa e 2 milioni di euro di bonus, considerati facilmente raggiungibili. Per il giovane centrale, che ha già lavorato con Allegri alla Juventus, è pronto un contratto di cinque anni.

Ma l’assalto del Milan non si ferma qui. L’altro nome che sta per approdare a Milanello è quello di Zachary Athekame, terzino destro svizzero dello Young Boys. Anche in questo caso, l’operazione è stata condotta con grande rapidità da Igli Tare, che ha bloccato il giocatore da diversi giorni. Secondo Moretto, si stanno “limando solamente gli ultimi dettagli” per finalizzare l’affare. La situazione, che ha subito un leggero ritardo, è ora prossima alla conclusione, con il via libera definitivo atteso per oggi. L’operazione dovrebbe chiudersi a un costo complessivo di 10 milioni di euro, più una percentuale sulla futura rivendita, un segnale della grande fiducia del Milan nelle potenzialità del giovane difensore.

L’arrivo di De Winter e la quasi certa acquisizione di Athekame rappresentano un chiaro segnale della strategia del Milan: puntare su giovani talenti che possano integrarsi subito nella rosa di Allegri e, al tempo stesso, rappresentare un investimento per il futuro. Le due operazioni confermano la grande abilità di Igli Tare nel gestire le trattative e nel muoversi con tempismo e competenza sul mercato. Con questi innesti, il Milan si assicura due difensori di prospettiva, pronti a mettersi a disposizione del tecnico e a lottare per la maglia rossonera. Il mercato è ancora lungo, ma il Milan ha già messo a segno due colpi importanti per la sua difesa.