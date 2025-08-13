Athekame Milan, Furlani pronto a ratificare l’offerta definitiva allo Young Boys: a queste condizioni può arrivare la fumata bianca

Athekame Milan, Giorgio Furlani è pronto a ratificare l’offerta definitiva allo Young Boys per il terzino svizzero: fumata bianca in arrivo?

Il calciomercato Milan non perde tempo sul mercato e, dopo un’estate ricca di colpi, continua a muoversi con determinazione per rinforzare la rosa a disposizione del nuovo tecnico Massimiliano Allegri. La giornata di ieri è stata interamente dedicata a Koni De Winter, il promettente difensore belga che ha completato l’iter medico presso la clinica La Madonnina per poi dirigersi a Casa Milan, dove ha apposto la firma sul suo contratto. L’ufficialità del suo trasferimento è attesa nelle prossime ore, ma il segnale è chiaro: De Winter è già parte integrante del progetto rossonero.

Il suo arrivo è un segnale forte per la difesa del Milan, che si arricchisce di un elemento giovane ma già con una certa esperienza. Curiosamente, De Winter ritroverà in rossonero Massimiliano Allegri, l’allenatore che lo aveva già incrociato durante una precedente preseason ai tempi della Juventus. Questa conoscenza reciproca potrebbe facilitare il suo inserimento e permettergli di ambientarsi rapidamente negli schemi tattici di Allegri. Anzi, la sua integrazione sarà rapidissima: già nella giornata odierna, il difensore belga scenderà in campo a Milanello per il suo primo allenamento con la sua nuova squadra.

Ma il lavoro del nuovo Direttore Sportivo Tare non si ferma qui. Le attenzioni si spostano ora su un altro obiettivo prioritario per la fascia: Zachary Athekame, il talentuoso terzino svizzero dello Young Boys. Le trattative per portare Athekame a Milano sono in corso da diversi giorni e sembrano aver raggiunto una fase cruciale. Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, che titola “In arrivo anche lo svizzero Athekame”, il Milan è vicinissimo a chiudere l’affare.

Secondo quanto rivelato dalla testata giornalistica, l’offerta rossonera si aggira intorno ai 10 milioni di euro, a cui si aggiungerebbe una percentuale del 10% sulla futura rivendita del giocatore. Lo Young Boys si sta dimostrando un “osso duro” nelle negoziazioni, soprattutto nella fase di stesura finale del contratto, cercando di inserire clausole bonus o di aumentare la percentuale sulla rivendita. Tuttavia, la strada sembra ormai spianata. La volontà del giocatore è stata espressa in modo limpido e inequivocabile: Athekame desidera ardentemente vestire la maglia rossonera. Questo fattore, spesso decisivo nelle trattative di mercato, potrebbe accelerare ulteriormente la conclusione dell’operazione.

Si prevede che l’affare possa essere chiuso oggi o al massimo domani, portando a Milanello un altro giovane talento di prospettiva. L’arrivo di Athekame fornirebbe ad Allegri una preziosa alternativa sulla fascia, aumentando la profondità e la qualità della rosa, in linea con la strategia del nuovo DS Tare di costruire una squadra competitiva e proiettata al futuro. La coppia Tare-Allegri sta lavorando instancabilmente per plasmare un Milan che possa lottare per i massimi traguardi, e gli arrivi di De Winter e Athekame rappresentano ulteriori tasselli di questo ambizioso progetto.