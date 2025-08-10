Athekame Milan, ci siamo! Accordo raggiunto nella notte con lo Young Boys, cifre e dettagli. Rossoneri impressionati da questo aspetto

Athekame Milan, i rossoneri nella notte hanno trovato l’accordo definitivo con lo Young Boys: arrivo ad inizio settimana

Il calciomercato Milan ha messo a segno un importante colpo di mercato, assicurandosi le prestazioni di Athekame dallo Young Boys. L’accordo, come riportato da Gazzetta.it, si è chiuso per una cifra che si aggira intorno ai 10,5 milioni di euro, inclusi i bonus. L’arrivo del giovane talento è atteso a Milano nei prossimi giorni, pronto a unirsi alla rosa rossonera sotto la guida del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, e del neo-allenatore, Massimiliano Allegri.

L’acquisto di Athekame sottolinea la strategia del Milan di puntare su giovani prospetti con grandi potenzialità. Le qualità fisiche del giocatore hanno particolarmente impressionato gli scout rossoneri. Gazzetta.it evidenzia come la sua “gamba, corsa e ritmo” siano caratteristiche che possono “fare la differenza in Italia”. Queste attributi fisici, uniti alla giovane età del calciatore, lo rendono un investimento strategico per il futuro del club.

L’arrivo di Athekame si inserisce perfettamente nel progetto tecnico delineato da Massimiliano Allegri, che ha sempre dimostrato di saper valorizzare i talenti emergenti. La sua capacità di imprimere intensità e dinamismo al gioco sarà sicuramente apprezzata dal tecnico livornese, che potrà contare su un elemento in grado di spaccare le partite con le sue accelerazioni. Anche Igli Tare, noto per la sua abilità nello scovare talenti e nel costruire squadre competitive con investimenti mirati, ha evidentemente visto in Athekame un giocatore con le caratteristiche ideali per il Milan. La sua presenza in dirigenza è sinonimo di attenta pianificazione e visione a lungo termine.

Per il Milan, questo acquisto rappresenta un’ulteriore conferma della volontà di tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. L’inserimento di Athekame in un organico che già vanta giocatori di calibro e promesse del futuro rende la squadra ancora più competitiva e completa. I tifosi rossoneri sono in trepidante attesa di vederlo in campo, sperando che possa replicare e superare le aspettative che lo circondano.

La serie A si prepara ad accogliere un giocatore che promette di essere un vero e proprio crack. La sua velocità e la sua potenza fisica potrebbero creare grossi problemi alle difese avversarie. L’investimento del Milan in Athekame è un chiaro segnale delle ambizioni del club e della fiducia riposta nelle capacità del giocatore di adattarsi rapidamente al calcio italiano. Con Tare e Allegri al timone, il Milan sta costruendo una squadra che non solo vuole vincere nel presente, ma anche gettare le basi per un futuro di successo.