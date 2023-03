Atalanta, Palomino: «Dopo la sosta proveremo a scalare posizioni»

Le dichiarazioni del difensore argentino José Luis Palomino dopo la vittoria dell’Atalanta contro l’Empoli

Ai microfoni di Sky Sport, il difensore dell’Atalanta José Palomino ha parlato con grande ottimismo in ottica Europa, soprattutto dopo la vittoria casalinga di ieri contro l’Empoli in casa.

LE PAROLE – «Volevamo uscire da questo periodo negativo. Abbiamo giocato bene, nel primo tempo abbiamo preso gol, ma sapevamo che avremmo avuto chance se avessimo continuato come nella prima frazione di gioco. Siamo usciti dopo l’intervallo con la stessa mentalità, sapevamo che se avessimo continuato così potevamo ribaltarla. Abbiamo sbloccato la partita e poi ritrovato una vittoria importante. Siamo felici e speriamo di andare in Europa l’anno prossimo in qualche competizione. Dopo la sosta, proveremo a scalare posizioni».