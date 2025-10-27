Atalanta Milan, notizia molto importante sul difensore Tomori: è attesa questa cosa per la sfida di domani sera. Le ultimissime notizie

In vista della cruciale trasferta di domani sera sul difficile campo dell’Atalanta, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, è pronto a rimettere mano alla formazione, specialmente nel reparto arretrato. Il deludente pareggio contro il Pisa ha evidenziato la necessità di schierare i titolarissimi per il big match e, come riferisce Tuttosport, l’attenzione si concentra sul ritorno in campo di Fikayo Tomori.

Il difensore inglese, pilastro della retroguardia rossonera, tornerà a guidare la difesa del Milan. Contro il Pisa, infatti, Allegri aveva optato per un turno di riposo per Tomori, spiegando la scelta con la necessità di gestirlo in vista degli impegni ravvicinati: «Tomori aveva giocato tanto e martedì abbiamo un altro impegno, per questo ho scelto De Winter», aveva detto il tecnico.

La mossa, dettata dal turnover e dalla volontà di non spremere l’inglese, aveva concesso a Koni De Winter una maglia da titolare per l’intero match al centro della difesa. La prestazione del giovane belga è stata però macchiata dall’episodio che ha portato al rigore del provvisorio 1-1 del Pisa, un tocco di braccio ingenuo che ha riacceso le polemiche arbitrali.

Nonostante l’errore, come sottolineato da alcune fonti, la Gazzetta in particolare, De Winter non è da considerarsi «bocciato», ma la sua integrazione nei meccanismi rossoneri richiede ancora tempo. Tuttavia, la sfida contro l’Atalanta, che richiede massima esperienza e reattività, non ammette esperimenti. Il rientro di Tomori è dunque un passaggio fondamentale non solo tecnico, ma anche psicologico, per restituire equilibrio e sicurezza all’intero reparto in un momento chiave della stagione.