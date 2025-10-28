Atalanta Milan, a Ricci risponde Lookman: primo tempo in equilibrio. Una statistica è preoccupante

Atalanta Milan – Primo tempo in equilibrio, ma c’è un dato che preoccupa mister Massimiliano Allegri

Il primo tempo tra l’Atalanta di Ivan Jurić e il Milan di Massimiliano Allegri si è chiuso in perfetto equilibrio, con il punteggio fermo sull’1-1. La prima frazione di gioco, intensa e a tratti frenetica, ha regalato due gol di pregevole fattura, ma ha anche sollevato alcuni interrogativi, in particolare sulla prestazione offensiva dei rossoneri.

Botta e Risposta in Avvio: Ricci e Lookman Protagonisti

A rompere il ghiaccio è stato il promettente centrocampista del Diavolo, Samuele Ricci, autore di un’ottima prova a centrocampo. Il gol del vantaggio milanista è arrivato su un tiro dalla distanza, deviato in modo decisivo dal mediano brasiliano dell’Atalanta, Éderson – un centrocampista noto per la sua corsa e il dinamismo.

La reazione della Dea non si è fatta attendere. A ristabilire la parità ci ha pensato l’attaccante nigeriano Ademola Lookman, un finalizzatore guizzante e implacabile, capace di perforare la difesa avversaria con una facilità disarmante. La sua conclusione, potente e precisa, si è insaccata all’incrocio dei pali, non lasciando scampo all’estremo difensore ospite.

Il Dato Statistico che Allarma il Diavolo

Se da un lato il risultato è in parità, dall’altro le statistiche dei primi quarantacinque minuti fanno suonare un campanello d’allarme per i tifosi del club di Via Aldo Rossi. La squadra allenata da Massimiliano Allegri, tecnico esperto e noto per il suo pragmatismo tattico e la sua meticolosa organizzazione difensiva, ha concesso troppo all’avversario.

L’undici di Jurić, il vulcanico allenatore croato che predilige un calcio fisico, aggressivo e basato sull’intensità e le marcature a uomo, ha messo in mostra una netta superiorità in termini di iniziativa: 10 tiri totali di cui 2 indirizzati nello specchio della porta.

Al contrario, i rossoneri hanno concluso verso la porta solo in 2 occasioni, di cui una sola – proprio quella del gol di Ricci – è risultata in porta. Questo divario statistico nell’attività offensiva suggerisce un chiaro predominio territoriale e una maggiore pericolosità da parte dei padroni di casa.

Ora spazio alla ripresa, in palio ci sono tre punti che potrebbero risultare molto pesanti.