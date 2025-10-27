Atalanta Milan, Sky o DAZN? Dove vedere la partita di Serie A in TV e Streaming. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Bergamo si prepara a ospitare un match ad alta tensione. Martedì 28 ottobre 2025, alle ore 20.45, l’Atalanta riceverà il Milan in un incontro cruciale per la rincorsa dei rossoneri in campionato. La squadra guidata da Massimiliano Allegri, con Igli Tare come direttore sportivo, è chiamata a reagire immediatamente dopo il deludente pareggio ottenuto nell’ultimo turno contro il Pisa.

Il pari casalingo ha sollevato qualche ombra sul cammino intrapreso e rende la trasferta in casa della Dea una vera e propria prova di maturità. Allegri ha lavorato intensamente sull’aspetto mentale e sulla fase offensiva, che è apparsa bloccata e poco incisiva nell’ultima uscita. La compattezza difensiva, marchio di fabbrica del tecnico livornese, sarà il punto di partenza per affrontare un’Atalanta sempre aggressiva e insidiosa tra le mura amiche.

Per il Milan è fondamentale ritrovare i tre punti per non perdere contatto con le zone alte della classifica e per dare fiducia al progetto tecnico di Tare e Allegri. Il risultato di Bergamo potrebbe definire il tono del prossimo mese di impegni.

La partita sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la sfida del 28 ottobre 2025 sia in diretta sul canale tv dedicato dell’emittente, sia in diretta streaming tramite l’app ufficiale su tutti i dispositivi compatibili. Il fischio d’inizio è fissato per le 20.45. Una gara chiave per il futuro rossonero.