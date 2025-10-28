Atalanta Milan, grande occasione per Ricci questa sera: confermata la presenza di Gattuso in tribuna e… Ultimissime

La sfida che attende il giovane Samuele Ricci questa sera al Gewiss Stadium non è solo una partita di Serie A, ma un vero e proprio esame per la sua carriera. Nonostante il rientro di Ruben Loftus-Cheek – come confermato da Tuttosport – la decisione di Massimiliano Allegri e del DS Igli Tare di schierarlo ancora una volta titolare nel centrocampo del Milan lo pone sotto i riflettori più che mai.

Per Ricci, infatti, questa gara contro l’Atalanta vale molto più dei tre punti, è l’occasione per prendere «l’ultimo treno azzurro». La pressione è massima perché ad osservarlo da vicino ci sarà una figura di prestigio: è annunciata in tribuna la presenza del CT della Nazionale, Gennaro Gattuso.

Il commissario tecnico, in cerca di nuovi talenti per la mediana, avrà gli occhi puntati su come il centrocampista del Milan si comporterà in un contesto di alta intensità. Affiancato dall’esperienza del 40enne Luka Modric, Ricci dovrà dimostrare di possedere non solo la visione di gioco e la disciplina tattica, ma anche il carattere necessario per reggere l’urto fisico dell’Atalanta.

Una prestazione solida e convincente nella nona presenza stagionale in campionato potrebbe sbloccare definitivamente le porte della Nazionale per Ricci, il cui futuro in azzurro passa inevitabilmente per i 90 minuti della difficile trasferta di Bergamo. Non c’è margine di errore per il giovane centrocampista.