Atalanta Milan: ballottaggio a centrocampo per Pioli. Le possibili scelte

Stefano Pioli è alle prese con le scelte di formazione in vista di Atalanta Milan. Ballottaggio a centrocampo, ecco le possibili scelte

Dopo l’impegno in Champions League contro l’Atletico Madrid, in casa Milan è già tempo di pensare alla formazione da schierare nel match di domenica contro l’Atalanta in campionato.

Dubbio a centrocampo per Stefano Pioli: ballottaggio tra Bennacer e Tonali, in corsa per un posto accanto a Franck Kessie, secondo quanto riportato da Calciomercato.com. Contro l’Atalanta sarà importante confermare l’inizio convincente in campionato per rimanere aggrappati alle zone alte della classifica.