Atalanta Milan, numeri inaspettati per i rossoneri! Segnano sempre così

Atalanta Milan, la squadra allenata da Juric è avvisata: dato incredibile per Allegri sui gol segnati da fuori area. Le ultimissime notizie

Il Milan di Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Igli Tare non sta solo cercando di ritrovare la continuità nei risultati, ma sta anche sviluppando nuove e inattese soluzioni offensive. Un dato statistico evidenzia un cambio di tendenza significativo nell’approccio alla porta avversaria da parte dei rossoneri in questo inizio di stagione.

In sole otto partite disputate in questo campionato, il Milan ha già segnato tre gol da fuori area. Si tratta di un dato che non è solo una curiosità, ma un indicatore chiaro dell’evoluzione tattica della squadra. La cifra è infatti impressionante se confrontata con il rendimento dell’intero arco della stagione precedente: il Milan aveva realizzato lo stesso numero di reti dalla distanza, esattamente tre, nell’intera scorsa stagione di Serie A, che si è sviluppata su ben 38 giornate.

Questo exploit iniziale nel tiro dalla distanza suggerisce diverse cose. Innanzitutto, riflette una maggiore confidenza e libertà di tiro concessa ai giocatori in fase offensiva, probabilmente incoraggiata da Allegri per sbloccare partite bloccate o per superare difese schierate. Giocatori come l’eterno Luka Modric e Rafael Leão, pur avendo ruoli diversi, possiedono la tecnica e la visione per tentare la conclusione da fuori area.

La ritrovata efficacia dalla distanza è un’arma in più fondamentale in vista della trasferta di stasera contro l’Atalanta, squadra che storicamente vanta una solida organizzazione difensiva. Avere la possibilità di sbloccare il risultato con un tiro da fuori area riduce la pressione sui top player come Leão e Santiago Gimenez, che spesso sono costretti a superare difese molto chiuse.

Il Milan di Allegri non è più solo una squadra che cerca il fraseggio in area: è una formazione che ha riscoperto la potenza e la precisione del tiro dalla distanza come elemento tattico cruciale per vincere le partite, dimostrando che l’intervento di Tare e del tecnico sul potenziale offensivo ha portato frutti immediati.