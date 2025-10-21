Atalanta Milan, nuova perdita pesante per Ivan Juric: questo giocatore rischia di saltare il big match. Le ultimissime notizie

Brutte notizie per l’Atalanta e, indirettamente, un piccolo vantaggio tattico per il Milan di Massimiliano Allegri. Il giovane difensore nerazzurro Giorgio Scalvini rischia di restare fermo ai box per almeno tre settimane a causa di un infortunio muscolare. La diagnosi, arrivata stamattina, parla di una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro.

L’infortunio è avvenuto ieri sera, durante la partita contro la Lazio, dove Scalvini era subentrato al 22′ del secondo tempo. Una ricaduta sfortunata per il centrale classe 2003, che era appena rientrato dopo un precedente stop rimediato il 17 settembre nella sfida contro il PSG.

Un’assenza pesante per l’Atalanta di Gasperini

La perdita di Scalvini è un duro colpo per i nerazzurri, soprattutto considerando il calendario fitto. Il difensore aveva già saltato diverse gare importanti – Torino, Juventus, Bruges e Como – prima dell’ultima sosta per le Nazionali. Ora, la nuova lesione lo costringerà a saltare una serie di impegni cruciali in campionato e in Europa.

Tra le gare a rischio assenza per il giovane talento ci sono lo Slavia Praga in Champions League, e in Serie A le sfide contro Cremonese, Udinese e Sassuolo. Ma la notizia più rilevante in ottica scudetto è che Scalvini salterà sicuramente la sfida chiave contro il Milan di Allegri e Tare. Per i rossoneri, questa assenza riduce una delle principali minacce difensive dell’Atalanta.

Il direttore sportivo Igli Tare dovrà valutare anche queste dinamiche legate agli infortuni delle dirette concorrenti. La speranza per Scalvini è che i tempi di recupero non si allunghino ulteriormente, ma intanto l’Atalanta deve riorganizzare la difesa in un momento cruciale della stagione.