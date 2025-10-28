Atalanta Milan, il dato sui gol in trasferta conforta Allegri: nelle ultime sei sfide a Bergamo...

Atalanta Milan, il dato sui gol in trasferta conforta Allegri: nelle ultime sei trasferte a Bergamo… Ultimissime notizie

La trasferta odierna del Milan a Bergamo contro l’Atalanta non mette in gioco solo punti pesanti per il campionato, ma anche una tradizione storica che i rossoneri di Massimiliano Allegri e del DS Igli Tare non vogliono infrangere. Secondo i dati OPTA, il Diavolo è chiamato a invertire un trend negativo specifico lontano da San Siro.

Il Milan ha infatti perso le ultime due trasferte di campionato disputate sul campo dell’Atalanta. La Dea ha trovato il modo di imporsi in modo netto nelle ultime sfide casalinghe, approfittando anche del momento delicato dei rossoneri.

Un’ulteriore sconfitta questa sera contro l’Atalanta stabilirebbe un primato negativo assoluto nella storia del club meneghino: il Milan non ha mai incassato tre sconfitte consecutive sul campo dei nerazzurri in Serie A. Mantenere l’imbattibilità esterna a Bergamo è quindi un obiettivo che travalica i soli tre punti, rappresentando una prova di carattere per una squadra che, nonostante l’innesto di giocatori come Santiago Gimenez e la leadership di Rafael Leão, è apparsa a tratti discontinua.

C’è un dato che incoraggia la formazione di Allegri in vista del match e che fa ben sperare i tifosi sul fatto che i rossoneri possano trovare la via del gol: il Milan ha segnato in ben 16 delle ultime 17 gare fuori casa disputate contro l’Atalanta nel massimo campionato.

L’unica eccezione in questa lunga e prolifica serie è rappresentata dalla pesantissima sconfitta subita il 22 dicembre 2019, quando il Milan fu travolto per 5-0. Un precedente che la squadra vuole dimenticare e che, alla luce dell’attuale solidità difensiva e della ritrovata vena realizzativa di Leão, sembra destinato a rimanere un episodio isolato.

Per spezzare la serie di sconfitte e continuare la tradizione positiva in zona gol, la pressione è tutta sul reparto offensivo, dove Allegri si affiderà alla potenza e alla tecnica di Leão per superare il muro orobico e dimostrare che la flessione dell’ultima giornata è solo un lontano ricordo. Il Milan deve vincere per non permettere all’Atalanta di riscrivere la storia in senso negativo per i colori rossoneri.

Fonte OPTA