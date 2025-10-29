Atalanta Milan, Ordine non le manda a dire: «Devo dire una cosa e c’entra con la differenza tra Modric e Leao». Le ultimissime

Il pareggio per 1-1 del Milan in casa dell’Atalanta ha acceso i riflettori su due uomini chiave nello scacchiere di Massimiliano Allegri: Luka Modric e Rafael Leao. Sulle pagine del Corriere dello Sport, Franco Ordine ha messo a confronto la reazione e l’impegno dei due campioni, con un giudizio che premia il croato e bacchetta il portoghese. Il Direttore Sportivo Igli Tare osserva e prende nota delle indicazioni che emergono dal campo.

Modric è stato protagonista di un episodio che ne ha svelato il carattere. Ordine immagina che Nils Liedholm avrebbe potuto raccontargli l’aneddoto su quando sbagliò un passaggio a San Siro e fu applaudito per l’eccezionalità dell’evento. A Bergamo, il primo passaggio sbagliato di Modric ha coinciso con la ripartenza dell’Atalanta e il gol del pareggio firmato da Lookman. Il campione croato ha manifestato tutta la sua delusione, senza curarsi della disattenzione di un compagno come Tomori. Non se l’è perdonata, come sanno fare i geni. Questo episodio, capitato alla nona giornata di campionato, racconta molto della sua classe e vitalità infinite.

Diversa la situazione di Rafael Leao, sostituito da Allegri a inizio ripresa da Christopher Nkunku, quando era stato fino a quel punto impalpabile. Ordine apre una seconda discussione inevitabile sulla sostituzione del portoghese. Il Milan, pur incerottato e con gli uomini contati a centrocampo — Allegri ha poi inserito Loftus-Cheek per Gimenez —, riesce a diventare più temibile proprio quando non c’è Leao. L’attaccante ha offerto una pagella piatta, senza lode, senza giocate decisive, e senza i blitz in grado di alleggerire il lavoro della squadra.

L’ottavo risultato consecutivo in campionato del Milan, al cospetto di un’Atalanta arcigna e dotata di molti artigli, assume dunque i contorni di un risultato luccicante. Il merito è anche di quella mentalità mostrata da Modric, capace di un ultimo scatto per controllare un rivale, smentendo chi pensa solo alla sua carta d’identità. Secondo Ordine, la differenza tra i due è netta, e Rafa Leao dovrebbe meditare sull’esempio di Modric in vista della prossima partita. Il lavoro di Allegri e Tare sarà fondamentale per riportare il portoghese ai suoi livelli abituali.