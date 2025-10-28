Atalanta Milan, attenzione ad Ademola Lookman: il dato sulle sfide contro i rossoneri mette in allerta Allegri. Ultimissime notizie

La sfida di questa sera tra Atalanta e Milan si carica di ulteriori insidie, specialmente quando si analizzano le statistiche di un uomo che, in maglia nerazzurra, si è dimostrato una vera bestia nera per i rossoneri: Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano, schierato da Juric, si presenta al big match con un trend realizzativo molto specifico e pericoloso contro la formazione di Massimiliano Allegri e del DS Igli Tare.

Secondo i dati, Ademola Lookman ha realizzato tre gol contro il Milan in Serie A, un bottino di tutto rispetto. Un dettaglio cruciale, e che deve mettere in allarme la retroguardia milanista, è che tutti e tre i gol sono arrivati in gare casalinghe. In particolare, si ricorda la prestazione del 9 dicembre 2023, quando il nigeriano mise a segno una doppietta che fu decisiva.

I rossoneri rappresentano per Lookman una delle sue vittime preferite tra le mura amiche del Gewiss Stadium (o New Balance Arena). Infatti, l’attaccante nigeriano non ha segnato più reti alla New Balance Arena contro nessuna squadra rispetto a quelle rifilate al Milan in Serie A. Il dato è eguagliato solo dalle reti segnate contro altre due big del campionato: l’Atalanta ha infatti beneficiato di tre gol di Lookman anche nei match interni contro Napoli e Fiorentina.

Questo score specifico contro il Milan in casa rende Lookman l’osservato speciale per il reparto difensivo rossonero, guidato da Tomori e Gabbia, e protetto dall’eterno Luka Modric a centrocampo. Dopo aver perso la vetta in campionato e con la serie di sconfitte in trasferta a Bergamo da interrompere (come dimostrano i dati OPTA), subire gol da un avversario così specifico sarebbe un duro colpo per il morale e la classifica del Milan.

Allegri dovrà trovare il modo di neutralizzare la rapidità e il cinismo di Lookman, un giocatore che in casa contro il Milan si trasforma, e che stasera proverà a sfruttare ogni occasione per colpire una terza volta in un contesto che storicamente gli è propizio. Il Milan ha bisogno di Rafael Leão e Santiago Gimenez per segnare, ma soprattutto della massima attenzione difensiva per evitare di incappare per la terza volta consecutiva nella furia realizzativa del nigeriano.