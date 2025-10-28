Atalanta Milan, Massimiliano Allegri ritrova un pezzo dall’infermeria: questo giocatore sarà a disposizione. Le ultimissime notizie

Nonostante il momento di forma statisticamente incoraggiante (otto gare consecutive senza sconfitte) e le prestazioni dei suoi leader, il Milan di Massimiliano Allegri e del DS Igli Tare continua a fare i conti con un’autentica emergenza infortuni. Tuttavia, la trasferta di questa sera a Bergamo contro l’Atalanta porta con sé anche una nota positiva in infermeria: come riportato questa mattina da Tuttosport, l’importante rientro di Ruben Loftus-Cheek torna a disposizione del tecnico.

Nonostante l’inglese possa rappresentare una potenziale risorsa, la necessità di gestirlo e la fiducia riposta in altri elementi spingeranno Allegri a confermare la linea mediana delle ultime uscite. Nel terzetto di centrocampo, insieme all’inamovibile Luka Modric e a Fofana, partirà ancora una volta titolare il giovane Samuele Ricci.

Per il centrocampista italiano, l’occasione è di quelle da non fallire, un vero e proprio «ultimo treno azzurro». La pressione su Ricci è alta e l’opportunità di dimostrare il suo valore al cospetto di una tribuna d’eccezione non è casuale. Secondo le indiscrezioni, per la sfida di questa sera alla New Balance Arena è infatti prevista la presenza in tribuna del CT della Nazionale, Gennaro Gattuso.

Il commissario tecnico sta monitorando attentamente i giovani prospetti del campionato, e la prestazione di Ricci contro un avversario di alto livello e in un contesto così teso e fisico come quello contro l’Atalanta, sarà cruciale per le sue valutazioni. Il centrocampo rossonero, seppur orfano di alcuni elementi importanti, offre a Ricci la possibilità di agire in un contesto di qualità, affiancato dall’esperienza di Modric e protetto dalla sua intelligenza tattica.

Il giocatore dovrà sfruttare al massimo ogni minuto, dimostrando non solo la qualità del palleggio e della visione di gioco, ma anche quella garra e quel carattere che in partite come questa sono determinanti. La chiamata in Nazionale è un obiettivo concreto e un’ottima prestazione contro la Dea potrebbe rappresentare l’accelerazione decisiva per Ricci, che stasera gioca la sua personale partita per il futuro in azzurro.