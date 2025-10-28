Atalanta Milan, Gimenez avrà ancora un’altra chance questa sera: ballottaggio vinto con Nkunku. Allegri… Le ultimissime notizie

Nonostante il periodo di astinenza da gol, Massimiliano Allegri continua a concedere fiducia a Santiago Gimenez. L’attaccante messicano è stato confermato titolare anche questa sera contro l’Atalanta, vincendo l’ennesimo ballottaggio con il top player in panchina, Christopher Nkunku. Quest’ultimo, come già accaduto contro il Pisa, inizierà dalla panchina, pronto a subentrare a partita in corso in caso di necessità.

La scelta di Allegri e del DS Igli Tare è chiara: dare al Gimenez la possibilità di sbloccarsi e di ripagare la fiducia, ma il tempo stringe. Il pareggio di venerdì contro il Pisa ha riaperto un «caso» che sembrava essersi chiuso dopo le ottime prestazioni fornite in precedenza, in particolare contro Juventus e Fiorentina. La mancanza di freddezza sotto porta è un problema che il Milan non può più permettersi, specialmente in una fase cruciale del campionato.

Il “Bebote” è chiamato a dare risposte immediate e concrete. C’è bisogno di continuità nel rendimento, ma soprattutto di gol. Il primo a esserne consapevole è Gimenez stesso, che sente il peso delle aspettative e della concorrenza.

La partita di questa sera contro l’Atalanta è stata definita come l’«ultima chance a disposizione» per l’attaccante. Un’eventuale prestazione opaca o, peggio, un’altra gara senza reti, potrebbe compromettere la sua posizione nelle gerarchie in vista di un evento cruciale per l’attacco rossonero: l’imminente ritorno di Christian Pulisic.

Con il recupero dell’americano, le opzioni offensive a disposizione di Allegri si moltiplicheranno e la pazienza nei confronti di chi non segna potrebbe esaurirsi. Gimenez deve (ri)conquistare Allegri e i tifosi in una notte che si preannuncia decisiva per la sua permanenza nell’undici titolare del Milan. Deve dimostrare di essere il bomber che il club ha voluto fortemente in estate.