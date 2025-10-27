Atalanta Milan, attenzione ai possibili cambi in formazione: da Gimenez a Nkunku… Tutte le idee di Allegri. Ultimissime

Dopo il deludente pareggio contro il Pisa e le polemiche sulla «rosa corta» sollevate dal tecnico, il Milan di Massimiliano Allegri si prepara alla difficile trasferta di domani sera a Bergamo contro l’Atalanta. Il big match della giornata impone scelte precise e il tecnico rossonero è pronto a ridisegnare l’undici titolare per affrontare al meglio la Dea.

Come riferisce Tuttosport stamattina, la prima novità riguarderà il reparto difensivo. Allegri ha deciso di ridare una maglia da titolare a Fikayo Tomori, uno dei pilastri della retroguardia milanista. L’inglese, che nell’ultima gara contro il Pisa era rimasto in panchina per l’intero match, cedendo il posto a Koni De Winter, tornerà al centro della difesa per garantire maggiore solidità e velocità. La sua presenza è cruciale per arginare l’offensiva dell’Atalanta, notoriamente fisica e aggressiva.

Le scelte più delicate, tuttavia, riguardano l’attacco. Per affiancare l’insostituibile Rafael Leao, reduce da un gol e da una prestazione comunque positiva, è in atto un ballottaggio serrato tra due profili di altissimo livello: Santiago Gimenez e Christopher Nkunku.

Gimenez, centravanti puro e bomber d’area, garantisce profondità e un punto di riferimento centrale, qualità che potrebbero rivelarsi fondamentali contro la difesa a tre orobica. Nkunku, d’altro canto, offre maggiore imprevedibilità e duttilità tattica, agendo spesso da falso nueve o da seconda punta mobile, capace di cucire il gioco tra centrocampo e attacco.

La decisione finale di Allegri dipenderà molto dalla strategia che intenderà adottare: più fisica e diretta con l’argentino o più tecnica e manovrata con il francese. Indipendentemente dalla scelta, il messaggio è chiaro: il Milan cerca il riscatto immediato dopo lo scivolone interno e schiererà i suoi uomini migliori per portare a casa i tre punti dal difficile campo di Bergamo. Il DS Tare osserva, sperando che le rotazioni e le scelte di Allegri diano ragione alla strategia della «rosa corta», almeno per questa cruciale partita.