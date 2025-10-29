Atalanta Milan, Giaccherini non ha dubbi: per l’opinionista una squadre ne è uscita meglio da questa gara. Le ultimissime notizie

Il Milan di Massimiliano Allegri torna da Bergamo con un punto prezioso che, nonostante il pareggio per 1-1, lascia il tecnico livornese e la società soddisfatti per la prestazione e la continuità di risultati. L’anticipo della nona giornata di Serie A Enilive, disputato ieri sera alla New Balance Arena contro l’Atalanta di Juric, si è concluso con le reti segnate da Samuele Ricci per i rossoneri e Ademola Lookman per i padroni di casa.

A commentare il risultato è intervenuto Emanuele Giaccherini, ex calciatore e oggi opinionista DAZN, che nel post partita ha sottolineato come l’esito finale faccia più contento il «Diavolo» rispetto alla «Dea». «Esce più soddisfatto il Milan: nel momento in cui l’Atalanta stava spingendo tanto, è venuto fuori nel secondo tempo e ci ha provato con occasioni per Saelemaekers e Loftus-Cheek. Dà continuità ai suoi risultati, venendo qua che è un campo complicato per tutti», le parole dell’ex Juventus. Una lettura che non può che trovare d’accordo il club di Via Aldo Rossi, che vede confermata la solidità del gruppo nonostante la nona giornata abbia allontanato i rossoneri, ora a quota 18 punti, dalla vetta della classifica.

Il match si è acceso subito, con il Milan in vantaggio al 4′ grazie a un tiro da fuori area di Ricci deviato in modo decisivo da Ederson, spiazzando il portiere Carnesecchi. L’Atalanta ha reagito con veemenza, trovando il pareggio al 35′ con un potente destro sotto la traversa di Lookman, imbeccato da Pasalic. Nella ripresa le occasioni non sono mancate, come il colpo di testa di Loftus-Cheek parato e il tentativo di Musah che ha sfiorato il gol, ma il risultato non è più cambiato.