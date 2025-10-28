News
Atalanta Milan, assente alla New Balance Arena: fa il tifo da casa – FOTO
Atalanta Milan, uno dei calciatori assenti questa sera alla New Balance Arena sta sostenendo la squadra da casa
Tanti assenti in casa Milan alla New Balance Arena nel match contro l’Atalanta. Tra questi c’è anche Pervis Estupinan, l’esterno sinistro è fermo ai box per infortunio e dovrebbe rientrare a breve.
L’ex Brighton messo una storia sul suo profilo Instagram nella quale ha fotografato il suo televisore, ed è ovviamente sintonizzato su Atalanta-Milan.
Il calciatore sostiene da lontano i suoi compagni in quello che è il big match della nona giornata del campionato di Serie A.