Atalanta Milan, Massimiliano Allegri non le manda a dire: «Costretti a difenderci, nel secondo tempo però…». Le ultimissime notizie

Il Milan ha affrontato un momento difficile contro l’Atalanta, come ammesso dal tecnico Massimiliano Allegri al termine della gara. A DAZN, l’allenatore ha risposto alla domanda sul possibile momento più complicato dell’anno.

«È un momento in cui abbiamo qualche infortunato, la squadra sta reagendo bene. Nel primo tempo siamo stati costretti a difenderci perché abbiamo sbagliato molto tecnicamente sulle palle in uscita», ha dichiarato Allegri, aggiungendo: «Avevamo la possibilità di giocare, non so se per la stanchezza o meno, ma anche per meriti dell’Atalanta sicuramente».

Il tecnico rossonero ha poi lodato la reazione della squadra nella ripresa: «Il secondo tempo è stato un bel secondo tempo dove abbiamo avuto occasioni per fare gol. Abbiamo fatto scelte sbagliate negli ultimi venti metri dove dobbiamo assolutamente migliorare. Questa squadra deve essere più convinta di quella che fa».

Allegri ha infine invitato i suoi a guardare avanti con fiducia, nonostante il gol subito nel primo tempo fosse evitabile: «Nel primo tempo abbiamo preso un gol evitabile, eravamo schierati. I ragazzi devono essere contenti della prestazione fatta a Bergamo, allunghiamo la striscia positiva e ora domenica abbiamo una bella partita contro la Roma».