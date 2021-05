Atalanta-Milan 0-2: ecco le pagelle dei quotidiani sportivi

Atalanta-Milan 0-2: i rossoneri si qualificano meritatamente in Champions League, consolidando anche un ottimo secondo posto

Il Milan conclude al secondo posto in campionato e si qualifica alla prossima Champions League con pieno merito. Ieri, battuta l’Atalanta a Bergamo 0-2, grazie ad una doppietta di Franck Kessie, il migliore in campo (9): «Glaciale dal dischetto, 11 rigori su 13 realizzati, monumentale in mezzo, trascinatore nei momenti chiave. Chiude con 13 gol, meno due da Ibrahimovic. Se la Champions League vale 50 milioni, Kessie quanti ne vale?».

Super prestazione anche di Theo Hernandez, Saelemaekers e Calhanoglu (7). Buona prova anche di Meité, Dalot, Kjaer e Calabria (6,5). Sufficienza piena per Donnarumma, Krunic, Tomori, Diaz e Leao (6). Unica insufficienza ma non grave per Bennacer (5,5).