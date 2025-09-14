Atalanta Lecce 4-1: primi tre punti per Juric con l’ex Milan De Ketelaere sugli scudi. Udinese corsara a Pisa

Atalanta Lecce 4-1: i bergamaschi trovano la prima vittoria dell’era Juric, importante colpo esterno dell’Udinese sul campo del Pisa

La terza giornata di Serie A ha regalato un pomeriggio di emozioni, con l’Atalanta che ha trovato la prima vittoria del proprio campionato. La formazione bergamasca ha sconfitto il Lecce con un sonoro 4-1 in un match disputato alle 15 di oggi. Un risultato che non ammette repliche e che testimonia la grande qualità della rosa a disposizione dell’allenatore Juric. A sbloccare il risultato è stato il giovane talento Giorgio Scalvini, che ha messo a segno una rete di pregevole fattura. Ma il vero protagonista della giornata è stato senza dubbio l’ex Milan Charles De Ketelaere, autore di una doppietta che ha spento ogni speranza per i pugliesi. La sua performance, fatta di tecnica e cinismo, ha dimostrato ancora una volta il suo valore, rendendolo un uomo chiave per l’attacco dell’Atalanta.

A chiudere il tabellino per i nerazzurri è stato Zalewski, che ha calato il poker e ha messo il sigillo su una partita dominata dall’inizio alla fine. Il Lecce, nonostante la sconfitta, ha comunque trovato il gol della bandiera con N’Diri, una rete che serve a salvare parzialmente l’onore di una squadra che ha faticato a contenere l’offensiva orobica.

L’Udinese espugna Pisa: una vittoria di misura per i friulani

Nell’altro incontro pomeridiano, l’Udinese ha portato a casa un risultato importantissimo, espugnando il campo del Pisa con uno 0-1 molto combattuto. Non è stata una partita spettacolare, ma la determinazione dei friulani ha fatto la differenza. Il gol decisivo è arrivato nel primo tempo, al 14′, grazie a Bravo. Una rete che ha rotto l’equilibrio e ha permesso all’Udinese di gestire il resto del match. Il Pisa, nonostante i tentativi di pareggiare, non è riuscito a scardinare la solida difesa dell’Udinese, che ha dimostrato grande compattezza e organizzazione. Questa vittoria è un’iniezione di fiducia per la squadra.

Il Milan del Direttore Sportivo Igli Tare, ex dirigente della Lazio , regolarmente presente questa sera a San Siro, si appresta ad affrontare il Bologna di Vincenzo Italiano per bissare la vittoria di Lecce. La squadra di Allegri cerca tre punti che potrebbero rilanciarla definitivamente in classifica cancellando di fatto la sconfitta alla prima giornata contro la Cremonese.