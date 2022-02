ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Assou-Ekotto: «Uno stupido club italiano non mi prese per i capelli». Le dichiarazioni dell’ex terzino del Tottenham

Benoit Assou-Ekotto ha raccontato a The Athletic un sorprendere retroscena di mercato sul suo passato: «Ho parlato con un club italiano, uno stupido club italiano. Mi hanno detto ‘ci piaci, ma per noi sarebbe complicato spiegare ai tifosi che stiamo comprando un giocatore con i capelli come i tuoi‘. Siamo arrivati addirittura a questo… Sarei davvero curioso di sapere come sarebbe andata la mia carriera se non avessi sempre avuto capelli stravaganti».