Paolo Assogna ha parlato di Milan e dell’assenza pesante di Brahim Diaz nel match contro il Verona. Le sue parole sullo spagnolo

Ospite negli studi di Sky Sport, Paolo Assogna ha commentato l’assenza importante di Brahim Diaz nel amtch tra Milan e Verona a San Siro. Le parole del giornalista.

ASSENZE MILAN – «Il Milan è una squadra che si è abituata a fare bene anche senza giocatori come Ibrahimovic, Giroud e Kessie; L’assenza di Brahim Diaz è pesante, però, perchédà un senso compiuto a tutta la manovra della squadra. È tra i più bravi in Europa in questo momento: ha questa qualità di saper prendere la palla già con il corpo rivolto verso la porta. Quest’anno è praticamente immarcabile con questo suo dribbling di destro e sinistro, l’anno scorso Calhanoglu lo oscurava, ora con questa libertà sta facendo veramente bene».