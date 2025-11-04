Assemblea Milan: terzo bilancio consecutivo in utile e fatturato record. L’azienda rossonera è in salute perfetta e Cardinale può sorridere

Connect with us

Assemblea Milan, prevista l’approvazione del terzo bilancio in utile consecutivo e fatturato da record. Cardinale può sorridere

Oggi è il giorno dell’assemblea degli azionisti del Milan, e i dati finanziari confermano la grande salute del club. I rossoneri hanno registrato il «Terzo bilancio di fila in utile», un traguardo di grande rilievo nel panorama calcistico italiano.

Rispetto all’esercizio dello scorso anno, che aveva chiuso con 4,1 milioni di euro di plus, l’utile di quest’anno si attesta a 3 milioni di euro, in leggero calo ma confermando la gestione virtuosa.

Assemblea Milan, fatturato record e solido patrimonio netto

Il Milan, come riportato da Tuttosport, è una società in salute a prescindere: non solo sotto l’aspetto sportivo, ma soprattutto per quanto concerne i conti.

Il club ha stabilito un record di fatturato, che ha toccato quota 495 milioni di euro, registrando un impressionante +10% rispetto all’annata 2023-24.

A testimoniare ulteriormente la «solidità dell’intera azienda Milan» è l’incremento del patrimonio netto, salito a 199 milioni di euro.

Questa eccezionale solidità finanziaria rende la società «in grado di reggersi saldamente sulle sue gambe». Di conseguenza, il club non dovrebbe «patire più di tanto a livello finanziario» l’anno d’assenza dalla partecipazione alla Champions League in corso in vista della chiusura del bilancio 2025-26. Il Milan si proietta così verso un futuro economicamente stabile e ambizioso.

