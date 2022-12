Assemblea di Lega: si parlerà dei diritti tv. I dettagli

Oggi si dovrebbe tenere l’assemblea di Lega in cui si dovrebbero affrontare la questione della Media-Company e dell’approvazione dei diritti tv: i dettagli

Come riportato dal Corriere dello Sport, nella giornata odierna si dovrebbe tenere l’assemblea di Lega in cui si dovrebbero anche affrontare la questione della Media-Company e dell’approvazione dei diritti tv, oltre che di un donativo per l’Ucraina.

Da vedere, però, cosa accadrà dopo che l’ultima volta era finita prima ancora di cominciare.