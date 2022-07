Asensio Milan: a Casa Milan non la considerano una storia finita. Ma le richieste di ingaggio sono altissime

Secondo Tuttosport la pista Marco Asensio per il Milan non è totalmente decaduta. Servono 25 milioni per il cartellino mentre il calciatore ne chiede 7 di ingaggio.

Per ora una soluzione poco praticabile ma che al quartiere generale rossonero non danno per tramontata.