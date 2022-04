Mercato Milan, la concorrenza da battere per portare Asensio a Milano

Il Milan per portare Marco Asensio a Milano deve battere la concorrenza della Premier e in particolare dell’Arsenal

Marco Asensio potrebbe essere una pista da tenere d’occhio per il mercato del Milan. Il calciatore spagnolo, infatti, non ha ancora rinnovato con il Real Madrid.

Come riportato da Tuttosport, lo sforzo economico sarebbe comunque importante, sia perché il Real Madrid non chiederebbe meno di 25 milioni, sia per l’ingaggio elevato del giocatore. Inoltre, c’è da battere la concorrenza della Premier e in particolare dell’Arsenal.